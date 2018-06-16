В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +26 градусов

В воскресенье, 17 июня, в Рязанской области потеплеет до +26 градусов. Об этом сообщила
Осадки не ожидаются. Ветер может усилиться до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +21, +26 градусов.
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В воскресенье, 17 июня, в Рязанской области потеплеет до +26 градусов. Об этом сообщила
Осадки не ожидаются. Ветер может усилиться до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +21, +26 градусов.
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.