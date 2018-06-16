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14:39, 16 июня 2018 293
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В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +26 градусов

В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +26 градусов

В воскресенье, 17 июня, в Рязанской области потеплеет до +26 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Осадки не ожидаются. Ветер может усилиться до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +21, +26 градусов.


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1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

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