В Рязанской области подешевели огурцы, помидоры и соль. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели огурцы — на 15,1% (до 78,99 рубля за килограмм), помидоры — на 9% (до 124,6 рубля за килограмм) и соль на 4,5% (до 10,33 рубля за килограмм)
Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат. Значительно в области подорожали морковь — на 16% (до 39,66 рубля за килограмм) и лук — на 11,5% (до 27,38 рубля за килограмм).
Регион оказался на первом месте в округе по стоимости яблок (111,07 рубля за килограмм).
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на: пастеризованное молоко — 39,61 рубля за литр; стерилизованное молоко —57,31 рубля за литр; печенье — 113,88 рубля за килограмм; карамель — 192,50 рубля за килограмм; творог — 217,02 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.