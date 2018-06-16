Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:42, 16 июня 2018 680
 0    0

В Рязанской области подешевели огурцы, помидоры и соль. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевели огурцы, помидоры и соль. Мониторинг цен

Фото: Pixabay.com

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели огурцы — на 15,1% (до 78,99 рубля за килограмм), помидоры — на 9% (до 124,6 рубля за килограмм) и соль на 4,5% (до 10,33 рубля за килограмм)

Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат. Значительно в области подорожали морковь — на 16% (до 39,66 рубля за килограмм) и лук — на 11,5% (до 27,38 рубля за килограмм).

Регион оказался на первом месте в округе по стоимости яблок (111,07 рубля за килограмм).

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на: пастеризованное молоко — 39,61 рубля за литр; стерилизованное молоко —57,31 рубля за литр; печенье — 113,88 рубля за килограмм; карамель — 192,50 рубля за килограмм; творог — 217,02 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
16:42, 16 июня 2018
В Рязанской области подешевели огурцы, помидоры и соль. Мониторинг цен
14:55, 16 июня 2018
К футболу готовы. Рязанский «Валидол» стал самым дорогим в округе
13:57, 16 июня 2018
Минимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 29 рублей
14:08, 15 июня 2018
Сбербанк запустил вклад в честь победы сборной России в первом матче ЧМ-2018
9:58, 15 июня 2018
В Шиловском районе нашли кукурузу без документов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
8 часов назад
Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Журналисты побывали внутри инсценированных опасных ситуаций.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 28 372
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 19 737
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 376
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 15 644
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 099
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум