В Нижнем Новгороде испытали вездеход нового поколения

Вездеход «Русак», созданный нижегородскими учеными и инженерами в сотрудничестве с конструкторами из Татарстана, успешно прошел испытания в Якутии и на Чукотке. Об этом передает «
Проект разработали в 2016 году. «Русак-3993» является прототипом экспериментальных образцов нового поколения транспортных средств-амфибий для Арктики и Антарктики.
Во время теста «Русак» преодолел около четырех тысяч километров бездорожья от Якутска до самого северного города России — Певека. Путь шел через горные хребты, болота, дороги с размокшим грунтом и снежную целину.
Данный вездеход представлен в единственном экземпляре. Его собрали в Набережных Челнах на заводе механических трансмиссий. На предприятии также разработали и другие варианты «Русака» — двухосную машину и гусеничную.
Производство новых колесных и гусеничных машин для Арктики планируется начать с 2020 года.