Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:59, 16 июня 2018 164
 0    0

В Нижнем Новгороде испытали вездеход нового поколения

В Нижнем Новгороде испытали вездеход нового поколения

Вездеход «Русак», созданный нижегородскими учеными и инженерами в сотрудничестве с конструкторами из Татарстана, успешно прошел испытания в Якутии и на Чукотке. Об этом передает «РИА Новости».

Проект разработали в 2016 году. «Русак-3993» является прототипом экспериментальных образцов нового поколения транспортных средств-амфибий для Арктики и Антарктики.

Во время теста «Русак» преодолел около четырех тысяч километров бездорожья от Якутска до самого северного города России — Певека. Путь шел через горные хребты, болота, дороги с размокшим грунтом и снежную целину.

Данный вездеход представлен в единственном экземпляре. Его собрали в Набережных Челнах на заводе механических трансмиссий. На предприятии также разработали и другие варианты «Русака» — двухосную машину и гусеничную.

Производство новых колесных и гусеничных машин для Арктики планируется начать с 2020 года.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
10:59, 16 июня 2018
В Нижнем Новгороде испытали вездеход нового поколения
20:06, 15 июня 2018
В Сочи протестируют первый российский солнцемобиль
10:35, 14 июня 2018
ФСБ и Роскомнадзор потребовали изменить структуру Telegram для получения ключей от переписки
16:01, 13 июня 2018
Продукция «Еламеда» соответствует высоким международным стандартам — немецкие эксперты
15:13, 13 июня 2018
В Москве открылась сеть электрозарядных станций производства Рязанского приборного завода
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Журналисты побывали внутри инсценированных опасных ситуаций.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 28 254
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 21 016
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
12:50, 13 июня 2018 19 622
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 330
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
19:17, 10 июня 2018 15 609
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум