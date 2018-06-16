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17:28, 16 июня 2018 247
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В Кораблине волонтеры очистили берега пруда

В Кораблине волонтеры очистили берега пруда

Фото: Издательство «Пресса»

В Кораблине волонтеры очистили берега пруда. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В экологической акции «Вода России -2018» участвовали около 40 человек. Они собрали три кубометра мусора. Также экскаватор очистил от камыша часть пляжа.


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