В Кораблине волонтеры очистили берега пруда. Об этом сообщило издательство «
В экологической акции «Вода России -2018» участвовали около 40 человек. Они собрали три кубометра мусора. Также экскаватор очистил от камыша часть пляжа.
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Фото: Издательство «Пресса»
В Кораблине волонтеры очистили берега пруда. Об этом сообщило издательство «
В экологической акции «Вода России -2018» участвовали около 40 человек. Они собрали три кубометра мусора. Также экскаватор очистил от камыша часть пляжа.
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Журналисты побывали внутри инсценированных опасных ситуаций.