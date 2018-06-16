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13:24, 16 июня 2018 248
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Умер дирижер Геннадий Рождественский

Умер дирижер Геннадий Рождественский

На 88 году жизни скончался дирижер Геннадий Рождественский. Об этом сообщил сайт Московской консерватории.

О месте и времени прощания сообщат дополнительно.

Рождественский родился 4 мая 1931 года в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской.

Он окончил Московскую консерваторию в 1954 году.

В разные годы Рождественский руководил оркестрами Большого театра, Камерного музыкального театра, Центрального телевидения и всесоюзного радио, Британской вещательной корпорации, а также Венским симфоническим оркестром и Королевским Стокгольмским филармоническим оркестром.

С 1974 года преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, а в 2001 году стал ее заведующим. Среди его учеников — Владимир Понькин, Валерий Полянский, Валентин Кожин и другие известные дирижеры.

Он также написал несколько музыкальных сочинений, среди которых наиболее известна оратория «Заповедное слово русскому народу».


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