Умер дирижер Геннадий Рождественский

На 88 году жизни скончался дирижер Геннадий Рождественский. Об этом сообщил
О месте и времени прощания сообщат дополнительно.
Рождественский родился 4 мая 1931 года в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской.
Он окончил Московскую консерваторию в 1954 году.
В разные годы Рождественский руководил оркестрами Большого театра, Камерного музыкального театра, Центрального телевидения и всесоюзного радио, Британской вещательной корпорации, а также Венским симфоническим оркестром и Королевским Стокгольмским филармоническим оркестром.
С 1974 года преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, а в 2001 году стал ее заведующим. Среди его учеников — Владимир Понькин, Валерий Полянский, Валентин Кожин и другие известные дирижеры.
Он также написал несколько музыкальных сочинений, среди которых наиболее известна оратория «Заповедное слово русскому народу».