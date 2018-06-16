Рязанка победила в конкурсе телешоу «Поедем, поедим»

Рязанка Оксана Казнина победила в конкурсе телешоу «Поедем, поедим». Вместе с ведущим Джоном Уорреном она полетит в турецкую Каппадокию. Об этом женщина рассказала на своей
«Мечты сбываются» — это не только девиз «Газпрома», но и мой тоже! В это невозможно поверить, но именно я стала победителем в творческом конкурсе передачи «Поедем, Поедим», — написала Казнина.
В течение нескольких месяцев ведущий шоу на телеканале НТВ показывал снимки турецких достопримечательностей. Зрители должны были рассказать о них в электронных письмах.
Джон Уоррен отметил, что рязанка несколько раз была близка к победе в других конкурсах его шоу.
Фото со