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21:36, 16 июня 2018 541
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Рязанка победила в конкурсе телешоу «Поедем, поедим»

Рязанка победила в конкурсе телешоу «Поедем, поедим»

Рязанка Оксана Казнина победила в конкурсе телешоу «Поедем, поедим». Вместе с ведущим Джоном Уорреном она полетит в турецкую Каппадокию. Об этом женщина рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

«Мечты сбываются» — это не только девиз «Газпрома», но и мой тоже! В это невозможно поверить, но именно я стала победителем в творческом конкурсе передачи «Поедем, Поедим», — написала Казнина.

В течение нескольких месяцев ведущий шоу на телеканале НТВ показывал снимки турецких достопримечательностей. Зрители должны были рассказать о них в электронных письмах.

Джон Уоррен отметил, что рязанка несколько раз была близка к победе в других конкурсах его шоу.

Фото со страницы Оксаны Казниной


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