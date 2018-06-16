Рязанец организовал преступную группу для незаконной продажи оружия

В Рязанской области осудят мужчину, который организовал преступную группу для незаконного сбыта, хранения и перевозки оружия и боеприпасов. Об этом сообщил
По версии следствия, у ранее уже судимого за оборот оружия рязанца «возник преступный умысел, направленный на сбыт, хранение и перевозку огнестрельного оружия». Для этого он обратился к знакомому охотнику, который согласился сотрудничать со злоумышленником.
Мужчины создали «организованную группу лиц» из нескольких знакомых. Они планировали незаконно продавать оружие и боеприпасы на территории Московской и Рязанской областей.
1 апреля 2017 года деятельность пресекли сотрудники полиции.
Одного из участников группы обвинили в незаконном изготовлении оружия, которое он также планировал продавать.
Дело поступило в суд 30 мая 2018 года. Рязанца, организовавшего группу, осудят по части 3 статьи 22 УК РФ (незаконный сбыт, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, организованной группой), а жителя Московской области — по части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный сбыт, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, организованной группой) и части 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия).