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15:12, 16 июня 2018 591
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Рязанцев попросили помочь в поисках подростка из Саратова

Рязанцев попросили помочь в поисках подростка из Саратова

Рязанцев попросили помочь в поисках 12-летнего Ильи Коростина из Саратова. Подросток пропал в четверг, 14 июня. Он может находиться в любом регионе страны, сообщили в группе «Liza Alert Рязань».

Коростин был одет в черные джинсы и футболку, серые кеды. С собой он взял черную спортивную сумку.

Приметы: рост 157 сантиметров, крепкое телосложение, светлые кудрявые волосы, голубые глаза.

Особые приметы: родинка на верхней губе, шрам на левом плече.

Тех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.


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