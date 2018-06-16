Рязанцев попросили помочь в поисках подростка из Саратова

Рязанцев попросили помочь в поисках 12-летнего Ильи Коростина из Саратова. Подросток пропал в четверг, 14 июня. Он может находиться в любом регионе страны, сообщили в группе «
Коростин был одет в черные джинсы и футболку, серые кеды. С собой он взял черную спортивную сумку.
Приметы: рост 157 сантиметров, крепкое телосложение, светлые кудрявые волосы, голубые глаза.
Особые приметы: родинка на верхней губе, шрам на левом плече.
Тех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.