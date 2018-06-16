Владимир Путин призвал не допустить снижения зарплат в регионах при формировании бюджетов. Об этом он зявил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил
«Тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы еще 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать все для того, чтобы идти вверх», — сказал глава России.
Путин отметил, что в ряде регионов «уже есть снижение показателей».
«Этого нельзя допустить. Прошу вас обратить на это особое внимание», — добавил президент.