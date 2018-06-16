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10:13, 16 июня 2018 508
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Путин призвал не допустить снижения зарплат в регионах

Путин призвал не допустить снижения зарплат в регионах

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин призвал не допустить снижения зарплат в регионах при формировании бюджетов. Об этом он зявил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил сайт президента России.

«Тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы еще 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать все для того, чтобы идти вверх», — сказал глава России.

Путин отметил, что в ряде регионов «уже есть снижение показателей».

«Этого нельзя допустить. Прошу вас обратить на это особое внимание», — добавил президент.


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