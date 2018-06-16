При наезде таксиста на толпу пострадали две гражданки Мексики

При наезде таксиста на толпу пешеходов в центре Москвы пострадали две гражданки Мексики. Об этом в
Женщины получили легкие травмы.
Власти Мексики через посольство «связались с пострадавшими и оказывают им всю необходимую помощь и консульскую поддержку».
Вечером в субботу, 16 июня, у дома №5/2 по улице Ильинка таксист сбил дорожный знак и
Пострадали восемь человек, одна женщина находится в состоянии средней степени тяжести.
Судя по записи с камер видеонаблюдения, после аварии водитель пытался сбежать. Его задержали.
На таксиста завели уголовное дело по статье 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).