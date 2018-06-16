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14:26, 16 июня 2018 329
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Куда пойти в субботу вечером? Афиша от RZN.info

Куда пойти в субботу вечером? Афиша от RZN.info

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В субботу, 16 июня, в Рязани пройдет несколько интересных мероприятий.

В 18:00 вы сможете посетить презентацию второго комикса «Белый человек» с участием автора — Александра Кондратьева. Всех любителей познакомят с новой серией, автору можно будет задать любые вопросы. Мероприятие пройдет в «Книжном лабиринте» в ТЦ «Премьер».

В Нижнем городском парке пройдет очередной концерт из серии «Арт-субботник». Зрителей ждет концерт в стиле поп- и хип-хоп. Среди участников выступления — Ксения Быстрова, Саша Долл, экс-фронтмен группы «Потерянные Эмоции» Onegene, Лика Войс, а также ученицы студии «Арт-Райс» Елена Негодяева и Даниэла Афанасьева. Начало — в 18 часов.

В Deep Club 16 июня состоится 6-й Международный фестиваль шансона и эстрады «Венец шансона». На фестивале выступят певцы и авторы-исполнители из разных регионов России и ближнего зарубежья, а также артисты из Израиля и Кипра. В качестве жюри и гостей на мероприятие пригласили известных исполнителей жанра: Орест Зорин — экс-солист групп «Лесоповал и «Лейся песня», Алла Аллая — певица, лауреат международных фестивалей шансона. В 19 часов состоится концерт с участием победителей и специальных гостей.

В кафе-клубе «Старый парк» 17 июня выступит проект Uncle Tom’s Cabin. Не совсем обычным будет формат мероприятия — зрителей ожидает концерт-лекция, посвященный шотландской фолк-музыке. Начало — в 19 часов.

В клубе Svoboda рязанцев ждет фестиваль «Фото- и видеосъемка запрещены» с участием групп Redrive, «Во Весь Голос», «Д.А.Р.», Gold Set, «Хлоя» (Рязань). Начало — в 19 часов.

В 20:00 в баре «Карась» на Почтовой выступят электронщики Second Base In Outer Space.

А в 23:00 в OldFashion Bar стартует вечеринка «Старый добрый Олд», которая вернет атмосферу минувших лет.

Полный обзор развлечений на выходные смотрите в разделе «Афиша».


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