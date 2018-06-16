К футболу готовы. Рязанский «Валидол» стал самым дорогим в округе

В мае Рязанская область заняла первое место в ЦФО по средней стоимости «Валидола» (15,03 рубля). Данные ежемесячного мониторинга цен на медикаменты RZN.info предоставил Рязаньстат.
Относительно дешево (15-16-е места среди изучаемых регионов округа) рязанцам в прошедшем месяце обходились:
- отечественный «Анальгин» — 9,51 рубля;
- «Кетопрофен» — 105,07 рубля;
- «Левомеколь» — 116,36 рубля;
- «Сульфацетамид» — 14,75 рубля;
- «Алмагель» — 243,27 рубля;
- «Амброксол» — 20,75 рубля;
- драже «Бромгексин» — 32,75 рубля.
Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.