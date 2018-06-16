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14:55, 16 июня 2018 478
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К футболу готовы. Рязанский «Валидол» стал самым дорогим в округе

К футболу готовы. Рязанский «Валидол» стал самым дорогим в округе

В мае Рязанская область заняла первое место в ЦФО по средней стоимости «Валидола» (15,03 рубля). Данные ежемесячного мониторинга цен на медикаменты RZN.info предоставил Рязаньстат.

Относительно дешево (15-16-е места среди изучаемых регионов округа) рязанцам в прошедшем месяце обходились:

  • отечественный «Анальгин» — 9,51 рубля;
  • «Кетопрофен» — 105,07 рубля;
  • «Левомеколь» — 116,36 рубля;
  • «Сульфацетамид» — 14,75 рубля;
  • «Алмагель» — 243,27 рубля;
  • «Амброксол» — 20,75 рубля;
  • драже «Бромгексин» — 32,75 рубля.

Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.


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6 дней назад
Грэмми по-русски

Грэмми по-русски

Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

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