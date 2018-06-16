Франция обыграла Австралию в своем первом матче на ЧМ. Матч на «Казань-арене» закончился со счетом 2:1.
Первый гол зрители увидели только на 58-й минуте. Гризман вышел один на один после паса вразрез от Погба, но защитник выбил мяч в подкате. После просмотра видеоповтора судья показал на «точку». Пенальти реализовал Гризман — 1:0.
Австралийцы сравняли уже через четыре минуты. Умтити сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр снова назначил пенальти. Единак развел мяч и вратаря по разным углам — 1:1.
Равный счет держался почти 20 минут. На 81-й Погба пробил верхом, мяч срикошетил от ноги защитника, ударился в перекладину и отскочил за линию ворот.
До конца матча счет не изменился. Франция, одержав непростую победу, с тремя очками возглавила группу C, где также играют Перу и Дания. Их матч стартует сегодня, в 19:00.
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