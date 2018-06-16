Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:22, 16 июня 2018 940
 0    0

Франция обыграла Австралию в своем первом матче на ЧМ

Франция обыграла Австралию в своем первом матче на ЧМ

Франция обыграла Австралию в своем первом матче на ЧМ. Матч на «Казань-арене» закончился со счетом 2:1.

Первый гол зрители увидели только на 58-й минуте. Гризман вышел один на один после паса вразрез от Погба, но защитник выбил мяч в подкате. После просмотра видеоповтора судья показал на «точку». Пенальти реализовал Гризман — 1:0.

Австралийцы сравняли уже через четыре минуты. Умтити сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр снова назначил пенальти. Единак развел мяч и вратаря по разным углам — 1:1.

Равный счет держался почти 20 минут. На 81-й Погба пробил верхом, мяч срикошетил от ноги защитника, ударился в перекладину и отскочил за линию ворот.

До конца матча счет не изменился. Франция, одержав непростую победу, с тремя очками возглавила группу C, где также играют Перу и Дания. Их матч стартует сегодня, в 19:00.

Фото сайта FIFA


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
16:23, 16 июня 2018
«Рязань-ВДВ» сыграет первый матч кубка в Тамбове
15:22, 16 июня 2018
Франция обыграла Австралию в своем первом матче на ЧМ
23:16, 15 июня 2018
Инопланетянин. Хет-трик Роналду принес Португалии ничью в матче с Испанией
20:37, 15 июня 2018
Иран обыграл Марокко благодаря автоголу в компенсированное время
17:19, 15 июня 2018
Следующие соперники сборной России проиграли в первом матче на ЧМ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
7 часов назад
Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Журналисты побывали внутри инсценированных опасных ситуаций.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 28 356
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 19 714
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 364
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 15 637
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 091
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум