Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:01, 16 июня 2018 471
 0    0

Apple откажется от дорогих экранов в пользу дешевых

Apple откажется от дорогих экранов в пользу дешевых

Компания Apple откажется от OLED-экранов в пользу LCD-экранов. Об этом передает Life.

В компании верят, что бюджетная модель станет хитом грядущей осени. Как подчеркнули разработчики, смартфоны с экранами OLED продаются хуже из-за высоких цен.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
13:01, 16 июня 2018
Apple откажется от дорогих экранов в пользу дешевых
10:59, 16 июня 2018
В Нижнем Новгороде испытали вездеход нового поколения
20:06, 15 июня 2018
В Сочи протестируют первый российский солнцемобиль
10:35, 14 июня 2018
ФСБ и Роскомнадзор потребовали изменить структуру Telegram для получения ключей от переписки
16:01, 13 июня 2018
Продукция «Еламеда» соответствует высоким международным стандартам — немецкие эксперты
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 часов назад
Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Журналисты побывали внутри инсценированных опасных ситуаций.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 28 303
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 19 708
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 345
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 15 631
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 074
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум