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10:00, 15 июня 2018 810
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Житель Новокузнецка застрелил женщину и захватил заложников — СМИ

Житель Новокузнецка застрелил женщину и захватил заложников — СМИ

Утром в пятницу, 15 июня, в Новокузнецке убили женщину. Стрелявший из ружья мужчина захватил заложников и заперся в офисном здании на улице Павловского, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

В этом здании находятся несколько организаций: областной кадастровый центр, офис банка, отделение Ростехинвентаризации и Центр защиты прав автомобилистов.

Сообщается, что мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу.

По информации паблика Mash, ружье местный житель украл у своего коллеги, а женщина, в которую он выстрелил, была его женой.

В настоящее время полиция оцепила здание, злоумышленник отстреливается. На место прибыли представители экстренных служб и глава города.

Фото Mash


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