Утром в пятницу, 15 июня, в Новокузнецке убили женщину. Стрелявший из ружья мужчина захватил заложников и заперся в офисном здании на улице Павловского, передает «
В этом здании находятся несколько организаций: областной кадастровый центр, офис банка, отделение Ростехинвентаризации и Центр защиты прав автомобилистов.
Сообщается, что мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу.
По информации паблика
В настоящее время полиция оцепила здание, злоумышленник отстреливается. На место прибыли представители экстренных служб и глава города.
Фото Mash