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13:47, 15 июня 2018 177
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За май в Рязанской области родились Минесса, Севастьян и Ладомира

За май в Рязанской области родились Минесса, Севастьян и Ладомира

За май в Рязанской области родились Минесса, Севастьян и Ладомира. Об этом сообщил сайт ЗАГСа региона.

Среди редких имен, которые давали мальчикам, — Вятичслав, Савва, Лука, Демьян, Василий, Ефим, Севастьян, Тихон, Серафим и Леонид.

Для девочек выбирали такие редкие имена, как Минесса, Аксинья, Глафира, Амелия, Владислава, Ладомира, Юстина и Аглая.

Чаще всего мальчиков называли Александр, Артем, Матвей, Иван, Илья, Михаил, Дмитрий, Егор, Арсений и Никита, девочек — Виктория, Мария, Анна, Дарья, Василиса, Анастасия, София, Полина и Екатерина.


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