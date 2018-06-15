За май в Рязанской области родились Минесса, Севастьян и Ладомира. Об этом сообщил
Среди редких имен, которые давали мальчикам, — Вятичслав, Савва, Лука, Демьян, Василий, Ефим, Севастьян, Тихон, Серафим и Леонид.
Для девочек выбирали такие редкие имена, как Минесса, Аксинья, Глафира, Амелия, Владислава, Ладомира, Юстина и Аглая.
Чаще всего мальчиков называли Александр, Артем, Матвей, Иван, Илья, Михаил, Дмитрий, Егор, Арсений и Никита, девочек — Виктория, Мария, Анна, Дарья, Василиса, Анастасия, София, Полина и Екатерина.