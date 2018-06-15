В Сочи протестируют первый российский солнцемобиль

На гоночной трассе «Сочи Автодром» пройдет презентация первого российского солнцемобиля SOL. Об этом пишут «
На крыше машины установлены панели площадью 4 квадратных метра, корпус выполнен из углепластика. Для безопасности пилота сделана стальная пространственная рама с применением самых передовых материалов. SOL может развивать скорость до 90 километров в час.
Конструкторы планируют установить в автомобиле автопилот. Стоимость SOL составляет около 10 млн рублей. 6 июля команда разработчиков поучаствует в первом этапе соревнований American Solar Challenge.
Автомобиль во время гонок пересечет четыре штата США и преодолеет порядка 3 тысяч километров.
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