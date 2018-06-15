В школах и детских садах Рязанского района начался ремонт

Под Рязанью начали ремонтировать школы и детские сады. Об этом сообщил
В Новоселковском детском саду планируют отремонтировать пищеблок, в Льговском — крышу. Александровскую школу ждет ремонт электрооборудования, в Листвянской школе планируют обновить цоколь здания, крыльцо и пришкольную площадку.
С проверкой по всем объектам проехали заместитель главы по ЖКХ Юрий Фурфурак, начальник управления образования, молодежной политики и спорта Александр Кирьянов и начальник отдела технического надзора Роман Юдин. Они проверили качество работ, отклонения от графика и утвержденных смет.
«Подрядчику, который работает в детских садах Новоселок и Льгова, указано на исправление недочетов — есть участки стен, где неровно уложена плитка. Также ему рекомендовано ускорить работы, потому что срок сдачи объектов истекает к июлю. В Листвянской школе мы обратили внимание строителей на необходимость устройства водоотводного бортика при въезде на территорию школы, а также устройство необходимых уклонов — чтобы не было застоя воды на площадке», — заключил Юрий Фурфурак.
Фото с