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11:48, 15 июня 2018 212
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В сервисе «Яндекс.Такси» появился переводчик

В сервисе «Яндекс.Такси» появился переводчик

Сервис заказа «Яндекс.Такси» встроил в чат автоматический переводчик. Он работает с 95 языками, передает «РИА Новости».

«Теперь водители смогут понять своих пассажиров, даже если те говорят на незнакомом языке. Эта функция поможет общаться с иностранными туристами и болельщиками, которые приедут летом», — прокомментировали в компании.

В ближайшие дни чат с переводчиком появится в приложениях «Яндекс.Такси» и «Таксометр» (водительское приложение для работы с заказами).

Чат работает на базе технологий «Яндекс.Переводчика» и сам определяет, когда нужен перевод сообщений. Сообщение можно будет не писать вручную, а продиктовать его.

Приложения Uber, с которым у «Яндекс.Такси» произошло слияние, новшество не коснется.


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Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

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