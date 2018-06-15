В сервисе «Яндекс.Такси» появился переводчик

Сервис заказа «Яндекс.Такси» встроил в чат автоматический переводчик. Он работает с 95 языками, передает «
«Теперь водители смогут понять своих пассажиров, даже если те говорят на незнакомом языке. Эта функция поможет общаться с иностранными туристами и болельщиками, которые приедут летом», — прокомментировали в компании.
В ближайшие дни чат с переводчиком появится в приложениях «Яндекс.Такси» и «Таксометр» (водительское приложение для работы с заказами).
Чат работает на базе технологий «Яндекс.Переводчика» и сам определяет, когда нужен перевод сообщений. Сообщение можно будет не писать вручную, а продиктовать его.
Приложения Uber, с которым у «Яндекс.Такси» произошло слияние, новшество не коснется.