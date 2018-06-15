В рязанской школе-интернате открыли спортплощадку. Фото

В пятницу, 15 июня, в рязанской школе-интернате имени Полетаева открыли спортплощадку. Там есть тренажеры для упражнений на различные группы мышц, ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца и другое оборудование.

Тренажеры установили на средства благотворительного фонда. Перед воспитанниками школы выступил замначальника управления образования и молодежной политики администрации Рязани Геннадий Лескин. Он поблагодарил фонд за оказанную помощь и добавил, что в будущем при поддержке администрации на площадке появится покрытие.

Лескин попросил ребят бережно относиться к спортивному инвентарю, чтобы оно как можно дольше прослужило им и принесло пользу здоровью.

«Я думаю, данное оборудование будет под вашим контролем, никто его не испортит, и вы будете заинтересованы в том, чтобы оно работало. И работало, в первую очередь, на ваше здоровье», — сказал он.

Воспитанники школы выступили перед гостями с творческими номерами. По словам директор школы Натальи Черновой, дети с радостью поддержали инициативу приобретения спортивного оборудования.

«Для нашей школы это действительно большое событие. Надеюсь, что в следующем году действительно получится сделать покрытие к этой площадке, потому что без него очень тяжело заниматься», — отметила директор школы Наталья Чернова.

Она рассказала, что раньше спортивная площадка включала в себя лишь несколько элементов, которых было недостаточно для занятий спортом: в школе обучается более трехсот детей.

«У нас большая часть детей в том возрасте, в котором хотелось бы, чтобы они занимались физическими упражнениями», — подчеркнула Чернова.

Школа также нуждается в транспорте.

«Нам бы очень хотелось показать детям большее количество мест, свозить их куда-то, чтобы они могли имели возможность расширить свой кругозор, не ограничиваясь этим местом и территорией», — добавила директор.

На территории школы планируют оборудовать футбольный стадион.