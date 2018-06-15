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11:38, 15 июня 2018 357
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В рязанской облдуме обсудили исполнение областного бюджета за 2017 год

В рязанской облдуме обсудили исполнение областного бюджета за 2017 год

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 14 июня, в рязанской облдуме прошли публичные слушания по проекту закона «Об исполнении областного бюджета за 2017 год». В которых приняли участие депутаты, представители регионального правительства, министерств и ведомств, муниципальных образований области и общественных объединений.

Публичные слушания открыл председатель облдумы Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что их основная цель — довести до общественности, жителей области информацию о том, насколько рационально использовались бюджетные средства, какие ставились приоритеты бюджетных расходов и насколько они исполнены в соответствии с бюджетным кодексом. «Это необходимо, чтобы более грамотно и эффективно планировать бюджет следующего трехлетнего периода. Мы выносим законопроект на широкое общественное обсуждение для того, чтобы выслушать все предложения и замечания, чтобы максимально собрать пожелания наших граждан», — сказал Аркадий Фомин.

С докладами выступила и.о. зампредседателя правительства области Светлана Горячкина. По ее словам, в 2017 году Рязанская область вышла на пятое место в регионе по темпам роста собственных доходов, на второе место в Центральном федеральном округе по темпам роста зарплат. «Рост наметился во всех отраслях экономики — как в промышленности, так и в сельском хозяйстве», — сообщила Светлана Горячкина.

Подробнее об исполнении бюджета рассказала министр финансов региона Марина Наумова. Она отметила, что в целом практически по всем доходным источникам достигнута положительная динамика. Так, за 2017 год консолидированный бюджет Рязанской области исполнен по доходам в сумме 59 398,8 млн рублей, что составляет 107,2% к годовому прогнозу и 109,4% к уровню 2016 года. По расходам консолидированный бюджет области исполнен в сумме 55 175,5 млн рублей, что составляет 97,7% к плану и 105,4% к уровню 2016 года. Бюджет исполнен с профицитом, превышающим 4 млрд рублей.

В структуре расходов более 96% средств приходится реализацию региональных госпрограмм, в том числе программы по социально-экономическому развитию населенных пунктов, по повышению энергоэффективности, дорожному строительству, а также поддержке АПК.

На публичных слушаниях участники смогли задать выступавшим интересующие вопросы. Они касались источников профицита бюджета, работы с консолидированными группами налогоплательщиков, финансирования дорожного строительства, а также о реализации инвестиционных соглашений, заключенных в рамках Петербургского экономического форума. Светлана Горячкина отметила, что в рамках форума заключено соглашений на сумму более 40 млрд рублей. Все проекты находятся в разных стадиях реализации и одинаково важны для области.

В завершение депутаты рекомендовали продолжить работу над проектом закона с учетом мнений, высказанных на публичных слушаниях. Далее закон об исполнении областного бюджета за 2017 год направляется для рассмотрения в профильный комитет и затем будет вынесен на заседание регионального парламента.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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