В Рязани во второй раз наградили «студентов года». Церемония прошла в библиотеке имени Горького. На победу в семи номинациях претендовали 30 участников, подавших заявки.
На заочном этапе жюри оценивало соответствие кандидатов требованиям, на очном участники провели самопрезентацию и ответили на вопросы экспертов.
Победители премии:
- Полина Рогова — «Молодой ученый года»;
- Мария Игошина — «Спортсмен года»;
- Елена Лазутина — «Студент года СПО»;
- Вероника Попова — «Общественник года»;
- Елизавета Марьина — «Творческая личность года»;
- Екатерина Краморенко — «Журналист года»;
- Святослав Землянухин — «Интеллектуальный ресурс».
К собравшимся обратился замминистра образования региона Павел Симаков. Он назвал студенчество лучшим временем в жизни и самым подходящим для достижения новых высот. Победители регионального этапа смогут побороться за победу в национальной премии «Студент года 2018».
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