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18:20, 15 июня 2018 209
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В Рязани во второй раз наградили «студентов года»

В Рязани во второй раз наградили «студентов года»

В Рязани во второй раз наградили «студентов года». Церемония прошла в библиотеке имени Горького. На победу в семи номинациях претендовали 30 участников, подавших заявки.

На заочном этапе жюри оценивало соответствие кандидатов требованиям, на очном участники провели самопрезентацию и ответили на вопросы экспертов.

Победители премии:

  • Полина Рогова — «Молодой ученый года»;
  • Мария Игошина — «Спортсмен года»;
  • Елена Лазутина — «Студент года СПО»;
  • Вероника Попова — «Общественник года»;
  • Елизавета Марьина — «Творческая личность года»;
  • Екатерина Краморенко — «Журналист года»;
  • Святослав Землянухин — «Интеллектуальный ресурс».

К собравшимся обратился замминистра образования региона Павел Симаков. Он назвал студенчество лучшим временем в жизни и самым подходящим для достижения новых высот. Победители регионального этапа смогут побороться за победу в национальной премии «Студент года 2018».

Фото из группы Министерства образования и молодежной политики Рязанской области «ВКонтакте»


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