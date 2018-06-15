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17:26, 15 июня 2018 434
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В Рязани поздравили преподавателей медвуза

В Рязани поздравили преподавателей медвуза

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 15 июня, в актовом зале РязГМУ прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню медработника. В честь профессионального праздника 44 преподавателям вуза вручили почетные грамоты и ценные подарки регионального правительства, минздрава, мэрии, а также областной и городской дум.

От имени губернатора собравшихся поздравил вице-губернатор Игорь Греков. Он отметил, что рязанский медуниверситет много лет выпускает квалифицированных врачей и без труда преподавателей-профессионалов таких результатов не мог бы достичь ни один вуз.

«Я в который раз убеждаюсь, что рязанцы, если остаются у себя в области, то они делают ее самой лучшей. Примером является главврач ОКБ Дмитрий Хубезов. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, желаю благодарных студентов и долгих лет жизни», — сказал Греков.

Он также вручил завкафедрой пропедевтики внутренних болезней Михаилу Бутову, завкафедрой неврологии и нейрохирургии Владимиру Жаднову и доценту кафедры госпитальной хирургии Олегу Пескову нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».

В этот же день преподавателей рязанского медвуза чествовали министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, зампредседателя облдумы Михаил Кривцов, министр образования области Ольга Щетинкина и и.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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