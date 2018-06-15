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19:24, 15 июня 2018 1 241
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В Рязани отметили день армянского флага. Фото

В Рязани отметили день армянского флага. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани отметили день армянского флага. Представители диаспоры встретились у памятника русско-армянскому братству на Московском шоссе в пятницу, 15 июня.

После прослушивания гимнов России и Армении президент фонда «Служу Отечеству» Александр Мирзоян поздравил присутствующих и вручил членские билеты регионального отделения общероссийской общественной организациии «Союз Армян России».

Также он наградил медалью «За заслуги в военной медицине» врача из Рыбного Артака Казанчяна и поздравил его с Днем медработника.


© RZN.info

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