В Рязани отметили день армянского флага. Фото

В Рязани отметили день армянского флага. Представители диаспоры встретились у памятника русско-армянскому братству на Московском шоссе в пятницу, 15 июня.
После прослушивания гимнов России и Армении президент фонда «Служу Отечеству» Александр Мирзоян поздравил присутствующих и вручил членские билеты регионального отделения общероссийской общественной организациии «Союз Армян России».
Также он наградил медалью «За заслуги в военной медицине» врача из Рыбного Артака Казанчяна и поздравил его с Днем медработника.