В Рязани открылся «уголок» памяти Говорухина

В библиотеке имени Горького открылась памятная выставка в память о режиссере Станиславе Говорухине. Об этом сообщила пресс-служба регионального ОНФ.
«Уголок» памяти открыли в холле библиотеки. Желающие смогут оставить в специальных книгах слова о режиссере и оставить соболезнования.
Как отметили в пресс-службе, подобные выставки планируют открыть во всех регионах. На сайте Общероссийского народного фронта также появится электронная книга памяти Станислава Говорухина, куда соберут все собранные отклики.
Напомним, Говорухин