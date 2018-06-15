В «Рязаньэнерго» напомнили о правилах поведения около энергообъектов

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напоминили о необходимости соблюдения правил поведения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).
Охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — десять метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются метру по обе стороны линии.
«Неосторожные или противоправные действия в границах охранных зон могут повлечь за собой несчастные случаи, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке», — отметили в пресс-службе филиала.
В охранных зонах ЛЭП запрещено:
- разбивать в охранных зонах палаточные лагеря и устраивать пикники;
- строить, ремонтировать, реконструировать или сносить здания и сооружения, а также размещать торговые точки, полевые станы, загоны для скота, свалки для мусора, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
- складировать или размещать хранилища любых материалов, в том числе горюче-смазочных;
- сажать и вырубать деревья и кустарники;
- выполнять монтажные, погрузочно-разгрузочные, полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более четврех метров, проезжать на машинах и механизмах, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра.
«Находясь на рыбалке или отдыхе на природе, убедитесь, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования! От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких!» — обратились к рязанцам энергетики.
Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, а также по телефону