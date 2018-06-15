Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:11, 15 июня 2018 399

В «Рязаньэнерго» напомнили о правилах поведения около энергообъектов

В «Рязаньэнерго» напомнили о правилах поведения около энергообъектов

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напоминили о необходимости соблюдения правил поведения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — десять метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются метру по обе стороны линии.

«Неосторожные или противоправные действия в границах охранных зон могут повлечь за собой несчастные случаи, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке», — отметили в пресс-службе филиала.

В охранных зонах ЛЭП запрещено:

  • разбивать в охранных зонах палаточные лагеря и устраивать пикники;
  • строить, ремонтировать, реконструировать или сносить здания и сооружения, а также размещать торговые точки, полевые станы, загоны для скота, свалки для мусора, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
  • складировать или размещать хранилища любых материалов, в том числе горюче-смазочных;
  • сажать и вырубать деревья и кустарники;
  • выполнять монтажные, погрузочно-разгрузочные, полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более четврех метров, проезжать на машинах и механизмах, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра.

«Находясь на рыбалке или отдыхе на природе, убедитесь, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования! От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких!» — обратились к рязанцам энергетики.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:19, 15 июня 2018
Житель Мордовии трое суток прятался на «Лужниках», чтобы попасть на ЧМ
17:09, 15 июня 2018
В Рязани эвакуировали вокзал
16:59, 15 июня 2018
В рязанской школе-интернате открыли спортплощадку. Фото
16:18, 15 июня 2018
Аудиторы подтвердили соответствие РНПК международным стандартам
16:16, 15 июня 2018
Спустя девять лет. В путятинскую деревню начали проводить газ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Грэмми по-русски

Грэмми по-русски

Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 27 934
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 976
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
12:50, 13 июня 2018 19 223
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 198
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
19:17, 10 июня 2018 15 495
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум