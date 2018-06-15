Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:36, 15 июня 2018 257
 0    0

В кораблинском селе сгорел дом

В кораблинском селе сгорел дом

Фото: Pixabay.com

В селе селе Бестужево Кораблинского района сгорел дом. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал поступил в 03:29. На место выезжали два пожарных расчета.

Никто не пострадал.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
8:36, 15 июня 2018
В кораблинском селе сгорел дом
22:11, 14 июня 2018
«В гипсе по пояс». Воспитанница рязанского детсада получила на прогулке травму
20:42, 14 июня 2018
На Куйбышевском шоссе «Веста» перевернулась после столкновения с «Опелем». Фото 1
18:40, 14 июня 2018
В центре Рязани три машины столкнулись «паровозиком» из-за «ГАЗели». Видео
17:52, 14 июня 2018
В центре Рязани троллейбус сбил пешехода. Видео 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 27 625
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 937
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
12:50, 13 июня 2018 18 669
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 092
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
19:17, 10 июня 2018 15 340
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум