Триста малообеспеченных рязанских семей получили детское питание. Об этом
Помощь оказали жителям Рязани и нескольких районов области.
Благотворительную акцию провели по соглашению «Российского Красного креста» и правительства.
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Фото: Pixabay.com
Триста малообеспеченных рязанских семей получили детское питание. Об этом
Помощь оказали жителям Рязани и нескольких районов области.
Благотворительную акцию провели по соглашению «Российского Красного креста» и правительства.
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Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.