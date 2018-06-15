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11:48, 15 июня 2018 280
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Тепло и солнечно. Прогноз погоды в Рязани на выходные

Тепло и солнечно. Прогноз погоды в Рязани на выходные

Фото: Pixabay.com

В выходные в Рязани будет тепло. Прогноз погоды опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Днем в субботу, 16 июня, ожидается до +22 градусов, ночью +9 градусов.

В воскресенье потеплеет до +25 градусов. Ночью до +12 градусов.

По данным синоптиков, выходные пройдут без осадков.


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