Тепло и солнечно. Прогноз погоды в Рязани на выходные

В выходные в Рязани будет тепло. Прогноз погоды
Днем в субботу, 16 июня, ожидается до +22 градусов, ночью +9 градусов.
В воскресенье потеплеет до +25 градусов. Ночью до +12 градусов.
По данным синоптиков, выходные пройдут без осадков.
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Фото: Pixabay.com
В выходные в Рязани будет тепло. Прогноз погоды
Днем в субботу, 16 июня, ожидается до +22 градусов, ночью +9 градусов.
В воскресенье потеплеет до +25 градусов. Ночью до +12 градусов.
По данным синоптиков, выходные пройдут без осадков.
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