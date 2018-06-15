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16:16, 15 июня 2018 738
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Спустя девять лет. В путятинскую деревню начали проводить газ

Спустя девять лет. В путятинскую деревню начали проводить газ

Фото: Издательство «Пресса»

В деревню Климовка Путятинского района начали проводить газ. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По словам местного жителя Юрия Капранова, деревню планировали газифицировать еще девять лет назад.

«Тогда и людей, конечно, у нас было больше. Сейчас в деревне постоянно живут в пяти домах, а в дачный сезон приезжают еще в восемь. Несмотря на то, что нас не так много, нам тоже хочется жить с комфортом, особенно постоянным жителям», — сказал он.

Прокладка 1 200 метров центральной газовой трубы и установка распределительного шкафа займет несколько дней.


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