Сбербанк запустил вклад в честь победы сборной России в первом матче ЧМ-2018

Сбербанк запустил промовклад «Побеждай» в честь победы сборной России в первом матче чемпионата мира по футболу 2018. Ставка по вкладу составляет 6% для сумм от 50 тыс рублей на срок шесть месяцев, открыть его можно до 26 июня.

Однако дату приема вклада могут продлить в случае выхода сборной России в плей-офф. Вклад доступен в «Сбербанк Онлайн» и отделениях Сбербанка. Максимальная ставка базовой линейки на данный момент составляет 4,45%.

Кроме того, в день открытия чемпионата Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам. В ее рамках предлагается дисконт в размере 0,5 п. п. к базовой ставке при подаче кредитной заявки в «Сбербанк Онлайн». Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%.

Ставка 11,4% предлагается на суммы кредита от 1 млн рублей, диапазоны ставок 11,4-15,4% при сумме кредита от 300 тысяч до 1 миллиона рублей и 12,4-19,4% при сумме кредита от 30 до 300 тыс рублей.

Ранее Сбербанк запустил кредитную карту с повышенными бонусами к чемпионату мира по футболу. Карта предлагается в рамках акции до 31 июля. По нет начисляется 20% бонусов на покупки в спортивных магазинах и 5% — на оплату счетов в кафе и ресторанах. Повышенные бонусы начисляются по операциям, совершенным до 31 декабря в торговых точках указанных категорий по всему миру. Ставки по кредитной карте Visa Сбербанка составляют 23,9% в рамках предодобренного предложения для клиентов Сбербанка и 27,9% — для остальных клиентов.