Рязанский бензин подешевел впервые за год. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат». Средняя стоимость одного литра уменьшилась на шесть копеек — до 43,92 рублей. Последний раз цена на бензин в Рязанской области падала в середине июля 2017 года.
За неделю цена АИ-92 уменьшилась на девять копеек до 43,29 рублей, а АИ-95 — на три копейки до 44,70.
Цена на АИ-98 не изменилась — 48,57 рублей. Литр дизельного топлива за неделю подешевел на три копейки — до 45 рублей 23 копеек.
Регион по-прежнему на пятом месте в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-92 остался самым дорогим в округе, а дизельное топливо — вторым. По дороговизне АИ-95 область опустилась на 11 место, АИ-98 остался на десятом.
Ранее рязанское УФАС