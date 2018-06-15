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16:32, 15 июня 2018 1 168
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Рязанский бензин подешевел впервые за год 1

Рязанский бензин подешевел впервые за год

Фото: Pixabay.com

Рязанский бензин подешевел впервые за год. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат». Средняя стоимость одного литра уменьшилась на шесть копеек — до 43,92 рублей. Последний раз цена на бензин в Рязанской области падала в середине июля 2017 года.

За неделю цена АИ-92 уменьшилась на девять копеек до 43,29 рублей, а АИ-95 — на три копейки до 44,70.

Цена на АИ-98 не изменилась — 48,57 рублей. Литр дизельного топлива за неделю подешевел на три копейки — до 45 рублей 23 копеек.

Регион по-прежнему на пятом месте в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-92 остался самым дорогим в округе, а дизельное топливо — вторым. По дороговизне АИ-95 область опустилась на 11 место, АИ-98 остался на десятом.

Ранее рязанское УФАС прокомментировало рост цен на бензин.


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