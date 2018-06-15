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12:51, 15 июня 2018 472
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Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством

Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством

Повышение пенсионного возраста женщин объяснили изменением статуса в обществе. Об этом передает РБК.

Для мужчин пенсионный возраст установили на уровне 65 лет. В пояснительной записке объяснили, что одной из причин изменения женского статуса стало «равное распределение домашней нагрузки на членов семьи».

Также к числу факторов, из-за которых хотят сократить разрыв между пенсионным возрастом мужчин и женщин, назвали необходимость обеспечения гендерного равенства и увеличения размеров пенсий женщин.

В документе также отметили такой фактор, как увеличение продолжительности жизни женщин. По данным Росстата, в 2017 году он достиг 77,6 лет.

«Соответствующий показатель в Европе составляет около 80 лет, однако пенсионный возраст в России для женщин установлен на уровне 55 лет, тогда как в Европе в среднем пенсионный возраст составляет 63-65 лет», — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, повышение пенсионного возраста затронет женщин 1964 года и моложе. Так, родившиеся в 1964 году выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 56 лет, а после этого возраст выхода на пенсию будет увеличиваться каждые два года на один год.

В 2022 году на пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в 1965 году (в возрасте 57 лет), в 2024-м — родившиеся в 1966-м (58 лет), в 2026-м — родившиеся в 1967-м (59 лет), в 2028-м — родившиеся в 1968-м (60 лет), в 2030-м — родившиеся в 1969-м году (61 год), в 2032-м — родившиеся в 1970-м году (62 года), в 2034-м — родившиеся в 1971-м году (63 года).


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