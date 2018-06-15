Под Рязанью загорелся лес

В пятницу, 15 июня, в Рязанском районе загорелся лес. Об этом сообщила
Возгорание потушили. На место выезжали 11 пожарных и пять расчетов.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 15 июня, в Рязанском районе загорелся лес. Об этом сообщила
Возгорание потушили. На место выезжали 11 пожарных и пять расчетов.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязани открылся «уголок» памяти Говорухина
|
cледующая новость →Рязанский детсад начал внедрять «Бережливое производство»
Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.