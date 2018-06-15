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8:14, 15 июня 2018 531
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Как проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 15 июня

Как проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 15 июня

Утром в пятницу, 15 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько крупных пробок. Наиболее длинный затор возник на Северной окружной в сторону города. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на километр от пересечения с улицей Интернациональной до 1-го Борковского карьера. Скорость автомобилей не превышает 10 километров в час.

Водителям, как обычно, придется постоять на Московском шоссе. Затор растянулся от ТЦ «Премьер» до пересечения с улицей Вокзальной. Скорость потока также не превышает десяти километров в час.

Серьезный затор образовался на улице Каширина. Рязанцам, которые едут в центр с Северной окружной, придется простоять в двухкилометровой пробке. По данным «Яндекс.Карт», там произошла авария.

По данным на 08:10, на Солотчинском мосту пробки нет. Напомним, мост через Оку начали ремонтировать 13 июня. Два дня подряд там были серьезные пробки.


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