Иран обыграл Марокко благодаря автоголу в компенсированное время

Иран обыграл Марокко благодаря автоголу на пятой добавленной минуте второго тайма. Матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 0:1.
После подачи со штрафного мяч в свои ворота срезал нападающий африканцев Азиз Бухаддуз. Иран мог забить еще в основное время, но нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун не реализовал выход один на один: вратарь справился и с его ударом низом и с добиванием в исполнении Джаханбакша.
Марокканцы имели больше опасных моментов, но не таких явных. Хаким Зиеш на 80-й минуте красиво пробил в угол, но иранский вратарь перевел мяч на угловой.
Иран занял первую строчку в группе B. Следующий матч в этом «квартете» сыграют Испания и Португалия. Встреча начнется сегодня, в 21:00.
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