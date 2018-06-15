Инопланетянин. Хет-трик Роналду принес Португалии ничью в матче с Испанией

Хет-трик Роналду принес Португалии ничью в матче с Испанией. Игра на арене «Фишт» в Сочи завершилась со счетом 3:3.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» заработал пенальти уже на третьей минуте — на входе в штрафную португальца сбил Начо. С точки нападающий не промахнулся: 1:0.
Испанцы ответили через двадцать минут — Коста выиграл борьбу у защитников и точно пробил в нижний угол.
Последнее слово в первом тайме оказалось за Роналду. Один из лучших вратарей мира Давид де Хея пропустил мяч после несложного удара по центру — 2:1.
Во втором тайме испанцы, казалось бы, обеспечили победу: на 55-й дубль оформил Коста, откликнувшись на сброс Бускетса — 2:2, а через три минуты «Красная фурия» вышла вперед. Начо удался красивый удар в дальний угол из-за пределов штрафной — 2:3.
От поражения действующих чемпионов Европы спас Роналду: форвард заработал штрафной и отправил мяч крученым ударом в дальнюю «девятку» на 88-й минуте — 3:3.
Команды набрали по одному очку и теперь делят второе и третье место в группе B. Лидерство в «квартете» сохранил Иран, обыгравший Марокко.
Роналду с тремя голами возглавил гонку бомбардиров, второе место в ней занимают Диего Коста и Денис Черышев, забившие по два мяча.
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