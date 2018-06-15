ЦБ опубликовал новые тарифы ОСАГО

Центробанк
Базовые значения тарифа для мотоциклов и мотороллеров составят от 649 рублей до 1 407 рублей, для транспортных средств категории «B» юридических лиц — 2 058-2 911 рублей, для физических лиц в аналогичной категории — 2746-4942 рублей.
Другое важное новшество — реформирование системы скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициента бонус-малус (КБМ). После изменения КБМ (с 1 января 2019 года) страховую историю закрепят за каждым водителем (сейчас в ряде случаев человек может иметь разные КБМ как водитель и как владелец транспорта),
не станет случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении.
Юридическим лицам будут присваивать единый для всех машин в автопарке КБМ.
Реформа ОСАГО предполагает увеличение числа коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя.
Проект должен утвердить совет директоров Центробанка.