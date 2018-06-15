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9:33, 15 июня 2018 612
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ЦБ опубликовал новые тарифы ОСАГО

ЦБ опубликовал новые тарифы ОСАГО

Центробанк опубликовал проект с новыми размерами базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Базовые тарифы по полисам увеличатся на 20% вниз и вверх для всех категорий транспорта, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц: для них верхняя граница увеличится на 10,9% и 5,7%.

Базовые значения тарифа для мотоциклов и мотороллеров составят от 649 рублей до 1 407 рублей, для транспортных средств категории «B» юридических лиц — 2 058-2 911 рублей, для физических лиц в аналогичной категории — 2746-4942 рублей.

Другое важное новшество — реформирование системы скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициента бонус-малус (КБМ). После изменения КБМ (с 1 января 2019 года) страховую историю закрепят за каждым водителем (сейчас в ряде случаев человек может иметь разные КБМ как водитель и как владелец транспорта),

не станет случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении.

Юридическим лицам будут присваивать единый для всех машин в автопарке КБМ.

Реформа ОСАГО предполагает увеличение числа коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя.

Проект должен утвердить совет директоров Центробанка.


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