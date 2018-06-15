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16:18, 15 июня 2018 912

Аудиторы подтвердили соответствие РНПК международным стандартам

Аудиторы подтвердили соответствие РНПК международным стандартам

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», успешно прошла ресертификационный аудит. Предприятие посетила независимая группа консультантов.

Они подтвердили соответствие деятельности РНПК требованиям четырех международных стандартов:

  • ISO 9001 (система менеджмента качества);
  • ISO 14001 (система экологического менеджмента);
  • OHSAS 18001 (система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья);
  • ISO 50001 (система энергетического менеджмента).

Кроме того, во время аудита предприятие перешло на новые версии стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Гендиректор АО «РНПК» Владимир Абрамов поблагодарил аудиторов за проведенный анализ: «Система менеджмента, внедренная на нашем предприятии, позволяет предприятию работать эффективно с соблюдением запросов потребителя. Мы многое делаем, чтобы соответствовать каждому элементу системы качества. Очередное прохождение аудита подтверждает, что наш завод с поставленной задачей успешно справляется, и заслуга в этом всего коллектива». Сертификация систем менеджмента — общепринятое подтверждение профессионализма, ответственности и стабильности качества выполняемых работ и услуг предприятия.

Система менеджмента РНПК сертифицирована по пяти международным стандартам. Первую сертификацию завод прошел в 2006 году по стандартам ISO 9001, ISO 1401 и OHSAS 18001. С тех пор ежегодно на предприятии проходит надзорный аудит и каждые три года ресертификация.


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