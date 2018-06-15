Активисты «Лизы-Алерт» отработали поиск людей в лесу с рязанскими следователями. Фото

В среду, 13 июня, в Хамбушевской роще сотрудники рязанского СК России поучаствовали в практических учениях с активистами поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Это первые совместное мероприятие, во время которого волонтеры и следователи познакомились и отработали поиск людей в лесу и около водоема.

Волонтеры показали, как они разбивают штаб. С его создания начинается поиск человека, пропавшего в лесу. Всех добровольцев, которые хотят принять участие в спасении человека, отмечаются у так называемого регистратора. Он отвечает за количество людей, занятых в поисках, и за их местонахождение. Координатор определяет задачи и задает конкретные точки поиска.

Поделившись на несколько групп по 6-7 человек, следователи получили первое задание — поиск 16-ти точек, которые для них подготовили волонтеры и указали их расположение на картах. Старшим отряда выдали навигаторы, компасы, рации и карты с рельефом местности. Группа должна была подтвердить, что добралась до заданной точки, сделав селфи на фоне отметки в виде листа А4.

Задание оказалось не самым простым: волонтеры оставляли отметки в укромных местах, пытались запутать поисковиков ложными координаторами и размещали их рядом с болотами и оврагами. «Главное правило леса — кушать то, что взял с собой», — предупредили активисты.

По возвращению в лагерь поисковики передали координаты, которые они уже обследовали. Трехчасовые поиски завершились удачно, все группы на 100% справились с заданиями, однако немного устали.

Еще одна важная составляющая штаба — быт, отметили активисты «Лизы-Алерт». По возвращению с поисков людям требуется горячее питание и отдых.

После поиска отметок для следователей подготовили новое задание. Им предстояло найти манекен человека, который спрятали в лесу.

Десятки следователей выстроились плечом к плечу и начали прочесывать заданный участок леса. Поисковики находили и улики в виде отметок от волонтеров, которые помогают следователям в раскрытии преступлений.

Активисты «Лизы-Алерт» рассказали, что с наступлением сезона грибов, количество пропавших часто увеличивается и волонтеры вынуждены выходить на прочесывание леса.

Спустя час обследования манекен обнаружили под папоротником рядом с деревом. «Чаще всего тела пропавших находят в скрюченном положении и в темной, неприметной одежде», — подчеркнули активисты.

В конце учений следователь-криминалист СУ СК России по Рязанской области Дмитрий Крютченко отметил, что эффективность поиска зависит от своевременной и правильно организованной работы следственного комитета, МЧС, полиции и волонтеров. «Наша задача — добиться скоординированных действий, чтобы мы не делали одну и ту же работу по несколько раз. Следователи должны искать улики, а волонтеры — помогать в поисках. Когда эта система работает, мы можем говорить об эффективном поиске», — сказал Крютченко.

По его словам, активисты «Лизы-Алерт» — это хорошо подготовленные люди с большим опытом работы с картами, техникой и практическим поиском. «Наши следователи лично пообщались с активистами, наладили взаимодействие. Теперь они знают друг друга в лицо и при реальных поисках смогут быстрее перейти к работе», — заключил следователь.