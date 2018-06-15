Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Венец шансона» и благотворительный вечер «Спасая жизнь»

В предстоящие выходные рязанцев ждут несколько интересных культурных мероприятий, среди которых концерты и благотворительная акция.
В Deep Club 16 июня состоится 6-й Международный фестиваль шансона и эстрады «
На фестивале выступят певцы и авторы-исполнители из разных регионов России и ближнего зарубежья, а также артисты из Израиля и Кипра. В Нижнем городском парке 16 июня пройдет очередной концерт из серии «
На этот раз зрителей ждет концерт в стиле поп- и хип-хоп. Магазин «Книжный лабиринт», в торговом центре «Премьер» приглашает на презентацию комикса «
Возле гостиничного комплекса «Старый город» 17 июня пройдет благотворительный вечер «
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