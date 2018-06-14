Сасовский подросток вместе с другом до смерти избил дядю

В Сасове двое несовершеннолетних 16 и 17 лет убили мужчину. Об этом сообщила
Случай произошел в ночь на субботу, 10 июня. Двое пьяных подростков встретили на улице дядю 17-летнего юноши. Между ними возник конфликт, племянник и его приятель стали избивать 46-летнего мужчину. Последний получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Подростков задержали.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Расследование продолжается.