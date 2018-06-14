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12:01, 14 июня 2018 380
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Сасовский подросток вместе с другом до смерти избил дядю

Сасовский подросток вместе с другом до смерти избил дядю

В Сасове двое несовершеннолетних 16 и 17 лет убили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел в ночь на субботу, 10 июня. Двое пьяных подростков встретили на улице дядю 17-летнего юноши. Между ними возник конфликт, племянник и его приятель стали избивать 46-летнего мужчину. Последний получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Подростков задержали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование продолжается.


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