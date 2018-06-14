В Рязанском районе установили несколько новых детских площадок. Об этом пишет издательство «
В Дубровичах неравнодушные жители обустроили футбольное поле — установили ворота, натянули сетку, а на пересечении улиц Первого Мая и Советской установили спортивный комплекс.
В следующем году жители планируют установить еще две площадки — в Дубровичах и Алеканове.
Кораблинский ТОС выиграл в конкурсе и в качестве приза получил современный спортивный комплекс, работы по установке которого закончились в четверг, 14 июня. Рядом жители установили качели и песочницу.
В начале лета новая детская площадка появилась и в центре Полян.