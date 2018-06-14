Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:43, 14 июня 2018 164
 0    0

В Рязанском районе установили несколько новых детских площадок

В Рязанском районе установили несколько новых детских площадок

В Рязанском районе установили несколько новых детских площадок. Об этом пишет издательство «Пресса».

В Дубровичах неравнодушные жители обустроили футбольное поле — установили ворота, натянули сетку, а на пересечении улиц Первого Мая и Советской установили спортивный комплекс.

В следующем году жители планируют установить еще две площадки — в Дубровичах и Алеканове.

Кораблинский ТОС выиграл в конкурсе и в качестве приза получил современный спортивный комплекс, работы по установке которого закончились в четверг, 14 июня. Рядом жители установили качели и песочницу.

В начале лета новая детская площадка появилась и в центре Полян.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:43, 14 июня 2018
В Рязанском районе установили несколько новых детских площадок
17:18, 14 июня 2018
В Рязани у Иоанно-Кронштадтского храма прошел крестный ход. Фото
16:51, 14 июня 2018
Клиенты «Дом.ru» смогут смотреть футбол в формате Ultra HD
16:39, 14 июня 2018
В Рязани поздравили медицинских работников
16:28, 14 июня 2018
Главный архитектор Рязани проработал на своем посту четыре месяца
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Грэмми по-русски

Грэмми по-русски

Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 27 239
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 903
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
12:50, 13 июня 2018 18 089
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
21:25, 31 мая 2018 17 682
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
16:13, 9 июня 2018 15 958
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум