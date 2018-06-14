В Рязани поздравили медицинских работников

В четверг, 14 июня, в рязанском музыкальном театре прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню медицинского работника. В честь профессионального праздника лучшим врачам, медсестрам, фельдшерам региона вручили награды регионального правительства, областной и городской дум.
От имени губернатора собравшихся поздравил вице-губернатор Игорь Греков. Он отметил, что подавляющее большинство рязанских медиков пришли работать по призванию «с пониманием того, что это является гарантом социальной стабильности в обществе».
«Я вырос рядом с врачами и прекрасно понимаю важность вашей работы. Вы каждый день не просто спасаете жизни, вы даете надежду каждому человеку, — отметил Греков.
Он также поздравил заведующую отделением анестезиологии-реанимации Скопинкой ЦРБ Ольгу Бахаеву с получением звания «Заслуженного врача России».
Рязанских врачей поздравили и.о. мэра Сергей Карабасов, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, председатель облдумы Аркадий Фомин и федеральный инспектор в регионе аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО Валерий Савин.
«Я хочу поздравить всех медработников, каждую медсестру, каждую санитарочку, каждого врача. Уверен, что мы все вместе делаем огромное дело. Каждый день мы спасаем сотни тысяч жизней, мы возвращаем всех к созидательному труду, мы даем возможность людям вернуться к самому дорогому — к общению с близкими и родственниками», — сказал Прилуцкий.