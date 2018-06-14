В Рязани почти на сто тысяч оштрафовали нарушителей правил благоустройства. Об этом сообщил
С начала года за отсутствие восстановленного благоустройства в местах проведения земляных работ 29 подрядчиков оштрафовали на 95 100 рублей.
«Заявитель несет полную ответственность за проведение земляных работ, соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм при их производстве, а также за своевременное и качественное восстановление нарушенного благоустройства в местах их проведения», — отметили в сообщении.