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19:24, 14 июня 2018 949
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В Рязани почти на сто тысяч оштрафовали нарушителей правил благоустройства

В Рязани почти на сто тысяч оштрафовали нарушителей правил благоустройства

Фото: Администрация Рязани

В Рязани почти на сто тысяч оштрафовали нарушителей правил благоустройства. Об этом сообщил сайт мэрии.

С начала года за отсутствие восстановленного благоустройства в местах проведения земляных работ 29 подрядчиков оштрафовали на 95 100 рублей.

«Заявитель несет полную ответственность за проведение земляных работ, соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм при их производстве, а также за своевременное и качественное восстановление нарушенного благоустройства в местах их проведения», — отметили в сообщении.


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