В российских кинотеатрах ввели систему распознавания

В крупнейших сетях кинотеатров в России начали тестировать систему компьютерного зрения. Она позволит праспознавать зрителей в залах, передает
Специалисты департамента разработки программного обеспечения Rambler Group (AdTech) создали систему с элементами искусственного интеллекта, технологиями машинного обучения и механизмами распознавания «физических объектов в реальной среде».
«Полученная информация дает возможность сравнить количество проданных билетов и реальное число зрителей в кинозале, а также служит источником дополнительных аналитических данных», — рассказала директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Александра Артамонова.
По ее словам, система не распознает зрителей по лицам. Она позволит определить возраст, пол и другие характеристики.
Тестировать систему будут до сентября этого года.