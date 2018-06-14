В России подорожают загранпаспорта и права

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тысяч до пяти тысяч рублей. Об этом передает
Отмечается, что речь идет о паспортах, содержащих электронный носитель информации.
Также законопроект предусматривает повышение госпошлины для 14-летних граждан с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей, если речь вновь идет о документе с электронным носителем информации.
Кроме того, документ устанавливают размер госпошлины за регистрацию транспортных средств, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность.
Так, если свидетельство о госрегистрации ТС изготовлено из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, госпошлина составит 1,5 тысячи рублей. За выдачу аналогичного национального водительского удостоверения — три тысячи рублей.
«Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.