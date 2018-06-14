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14:53, 14 июня 2018 638
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В России подорожают загранпаспорта и права

В России подорожают загранпаспорта и права

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тысяч до пяти тысяч рублей. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о паспортах, содержащих электронный носитель информации.

Также законопроект предусматривает повышение госпошлины для 14-летних граждан с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей, если речь вновь идет о документе с электронным носителем информации.

Кроме того, документ устанавливают размер госпошлины за регистрацию транспортных средств, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность.

Так, если свидетельство о госрегистрации ТС изготовлено из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, госпошлина составит 1,5 тысячи рублей. За выдачу аналогичного национального водительского удостоверения — три тысячи рублей.

«Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.


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