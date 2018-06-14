В Пронске построят семь километров тротуаров

В Пронске построят семь километров новых тротуаров. Средства на это выделят из областной дорожной программы, пишет издательство «
На обустройство тротуаров вдоль трассы Рязань-Скопин от улицы Есенина до конца улицы Архангельской планируют потратить два года.
«Рельеф Пронска сложный и бугристый, поэтому мы вносим корректировку в проект, — пояснил глава местной администрации Виктор Радько. — На днях мы с подрядчиками прошли весь путь пешком и определились, где будут спуски по ступенькам с перилами, а где проляжет ровная дорожка. В некоторых местах раньше вообще не было никакого тротуара, и люди вынуждены были шагать к остановке на въезде в Пронск по дороге».
По словам Радько, дорогу в этом месте отремонтировали качественно, установили уличное освещение и знаки, нанесли дорожную разметку.