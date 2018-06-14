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10:19, 14 июня 2018 185
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В Пронске построят семь километров тротуаров

В Пронске построят семь километров тротуаров

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронске построят семь километров новых тротуаров. Средства на это выделят из областной дорожной программы, пишет издательство «Пресса».

На обустройство тротуаров вдоль трассы Рязань-Скопин от улицы Есенина до конца улицы Архангельской планируют потратить два года.

«Рельеф Пронска сложный и бугристый, поэтому мы вносим корректировку в проект, — пояснил глава местной администрации Виктор Радько. — На днях мы с подрядчиками прошли весь путь пешком и определились, где будут спуски по ступенькам с перилами, а где проляжет ровная дорожка. В некоторых местах раньше вообще не было никакого тротуара, и люди вынуждены были шагать к остановке на въезде в Пронск по дороге».

По словам Радько, дорогу в этом месте отремонтировали качественно, установили уличное освещение и знаки, нанесли дорожную разметку.


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