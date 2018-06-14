В первом мачте сборной России на ЧМ-2018 сыграют 38-летний защитник и натурализованный бразилец

Объявлен стартовый состав на первый матч сборной России на чемпионате мира по футболу, передает
В игре с Саудовской Аравией с первых минут выйдут на поле: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Александр Самедов, Алан Дзагоев и Федор Смолов.
Отметим, что для 38-летнего Игнашевича этот матч станет 123-м в футболке сборной. Игрок ЦСКА удерживает рекорд по количеству игр за национальную команду с 2015 года.
Также впервые в официальном матче появится на поле бразилец Марио Фернандес, получивший российский паспорт в 2016-м году.
Игра с Саудовской Аравией начнется в «Лужниках» сразу после церемонией открытия, намеченной на 17:30.
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