Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:13, 14 июня 2018 193
 0    0

В первом мачте сборной России на ЧМ-2018 сыграют 38-летний защитник и натурализованный бразилец

В первом мачте сборной России на ЧМ-2018 сыграют 38-летний защитник и натурализованный бразилец

Объявлен стартовый состав на первый матч сборной России на чемпионате мира по футболу, передает Sports.ru.

В игре с Саудовской Аравией с первых минут выйдут на поле: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Александр Самедов, Алан Дзагоев и Федор Смолов.

Отметим, что для 38-летнего Игнашевича этот матч станет 123-м в футболке сборной. Игрок ЦСКА удерживает рекорд по количеству игр за национальную команду с 2015 года.

Также впервые в официальном матче появится на поле бразилец Марио Фернандес, получивший российский паспорт в 2016-м году.

Игра с Саудовской Аравией начнется в «Лужниках» сразу после церемонией открытия, намеченной на 17:30.

Фото Instagram Сергея Игнашевича


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
17:13, 14 июня 2018
В первом мачте сборной России на ЧМ-2018 сыграют 38-летний защитник и натурализованный бразилец
20:29, 13 июня 2018
21-й сезон. Капитан ФК «Рязань» продлил контракт с клубом
14:21, 13 июня 2018
Чемпионат миру по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике
13:26, 13 июня 2018
Сборная Испании рассталась с главным тренером за день до старта ЧМ-2018
19:27, 11 июня 2018
В Рязани подвели итоги 24-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 27 226
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 902
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
12:50, 13 июня 2018 18 059
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
21:25, 31 мая 2018 17 681
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
16:13, 9 июня 2018 15 956
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум