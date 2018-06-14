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18:10, 14 июня 2018 676
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В Москве прошла церемония открытия ЧМ-2018

В Москве прошла церемония открытия ЧМ-2018

В четверг, 14 июня, в московских «Лужниках» прошла церемония открытия ЧМ-2018.

На церемонии певец Робби Уильямс выступил дуэтом с оперной певицей Аидой Гарифуллиной.

Президент Владимир Путин поприветствовал всех присутствующих болельщиков и поздравил с началом чемпионата. «Это грандиозное спортивное событие впервые проходит в России, и мы рады этому», — отметил он.

На трибуне выступил также и президент ФИФА Джанни Инфантино: «Начиная с сегодняшнего дня, футбол завоюет Россию. Спасибо, президент Путин, спасибо, Москва, спасибо, Россия!»

В 18:00 начался стартовый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото Twitter sport_lf


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